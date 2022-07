Ost-Ukraine

Auch in Odessa im Südosten der Ukraine gab es wieder russische Raketenangriffe. (AFP / Oleksandr Gimanov)

Nach Angaben der ukrainischen Behörden wurde die Stadt Tschuhujiw im Norden mit Raketen beschossen. Mehrere Zivilisten seien getötet worden, hieß es. Auch in der Region Sumy im Nordosten wurden Städte und Dörfer angegriffen, wie der dortige Gouverneur mitteilte. In der vergangenen Nacht seien in der Großstadt Charkiw unter anderem ein Wohnhaus und eine Schule getroffen worden. Raketenbeschuss wird auch aus den Städten Mykolajiw und Baschtanka sowie aus Odessa am Schwarzen Meer gemeldet. Auch dort soll es Tote und Verletzte gegeben haben. Im Osten wurde die Stadt Dnipro beschossen, wie das russische Militär bestätigte.

Russlands Verteidigungsminister Schoigu hatte laut seinem Ministerium die Ausweitung der Angriffe angeordnet.

Die Angaben aus den Kampfgebieten sind nicht unabhängig zu überprüfen.

