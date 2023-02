Eine strategische russische Atomrakete vom Typ Topol-M bei einer Militärparade in Moskau. (picture alliance / dpa / Yuri Kochetkov)

Kreml-Sprecher Peskow sagte in Moskau, das Abkommen bleibe aber ungeachtet der aktuellen Situation "sehr wichtig" für Russland. Das Außenministerium in Washington hatte gestern erklärt, die Regierung in Moskau lasse die vereinbarten Inspektionen auf ihrem Staatsgebiet nicht zu. Zudem habe Russland die Zahl seiner atomaren Sprengköpfe über die zulässige Obergrenze hinaus erhöht. Dies stelle den Vertrag in Frage.

Der im Jahr 2010 geschlossene New-Start-Vertrag ist die einzige noch bestehende atomare Abrüstungsvereinbarung zwischen den USA und Russland. Sie verpflichtet beide Länder dazu, ihre atomaren Sprengköpfe jeweils auf maximal 1.550 zu reduzieren.

