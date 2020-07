Den dritten Samstag in Folge hat es in Chabarowsk im äußersten Osten Russlands Massenproteste gegen die Verhaftung des bisherigen Provinzgouverneurs gegeben. Mehrere Nachrichtenagenturen berichten von zehntausenden Menschen, die trotz eines Verbots auf die Straße gingen.

Gouverneur Sergej Furgal war am 9. Juli festgenommen worden, nach Behördenangaben wegen Mordverdachts. Er wurde nach Moskau gebracht und sitzt dort in Untersuchungshaft. Bei den Vorwürfen geht es um Morde an Geschäftsleuten, die rund 15 Jahre zurückliegen. Furgal wird als Auftraggeber bezichtigt, er war damals selbst in der Holz- und Metallindustrie tätig und weist die Anschuldigungen zurück.



Auch die Demonstrierenden halten die Vorwürfe für unbegründet und sehen Furgals Verhaftung als politisch motiviert an. Sie fordern auch, dass das Gerichtsverfahren gegen Furgal in Chabarowsk stattfindet. Auf der Kundgebung am Samstag waren die Flagge der Stadt und Porträts von Furgal zu sehen. Viele Menschen riefen "Freiheit" und "Russland wach auf". Die Polizei ist bislang nicht gegen die wiederkehrenden Proteste vorgegangen. Auch Warnungen vor einer Teilnahme - unter Verweis auf die Corona-Pandemie - hielten die Menschen nicht davon ab, auf die Straßen zu gehen. In Russland sind öffentliche Versammlungen wegen der Pandemie derzeit eigentlich verboten.

Putin hat Furgal offiziell abgesetzt

Furgal gehört der ultrarechten Liberaldemokratischen Partei LDPR von Wladimir Schirinowski an. Furgal gewann die Wahl zum Gouverneur gegen den Kandidaten von "Einiges Russland" mit fast 70 Prozent der Stimmen. Inzwischen hat Präsident Putin ihn offiziell abgesetzt und den LDPR-Politiker Degtjarjew als Interimsgouverneur eingesetzt. Auch das erregte den Unmut der Demonstrierenden, die sich um ihr Votum von 2018 betrogen sehen.

"Sie fühlen sich ungerecht behandelt"

Auf diesen Punkt und die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Anschuldigungen gegen Furgal hat auch unser Russland-Korrespondent bereits vor einiger Zeit hingewiesen. Er sagte: "Viele Menschen fragen sich, warum diese Vorwürfe gerade jetzt ausgegraben werden und sie fühlen sich ungerecht behandelt, denn sie haben diesen Gouverneur, der nicht zur Kreml-Partei Einiges Russland gehört, gewählt."