Am Polarmeer im Nordosten Russland sind wieder mehr als 50 Eisbären in der Nähe eines Dorfes gesichtet worden.

Wie die Umweltstiftung WWF in Moskau mitteilte, sind fast alle der Tiere eher dünn. Nun sollen Patrouillen auf der Tschuktschen-Halbinsel verhindern, dass die Bären zu den Häusern der Menschen im Dorf Ryrkaipij gelangen.



Eisbären sind in der Region grundsätzlich zwar beheimatet. Es gilt aber als ungewöhnlich, dass sich so viele in eine besiedelte Gegend wagen. In Ryrkaipij wurden alle Veranstaltungen abgesagt. Die Kinder werden mit Bussen zu Kindergarten und Schule gebracht.



Laut WWF herrschen für Anfang Dezember ungewöhnlich warme Temperaturen auf der Halbinsel. Daher ist das Eis vor der Küste noch nicht dick genug, damit Eisbären dort auf Robbenjagd gehen können.



Erst im Februar hatten sich auf der Inselgruppe Mowaja Semlja rund 50 Eisbären wochenlang in der Nähe von Menschen aufgehalten.