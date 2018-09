In Russland gibt es erneut Proteste gegen die geplante Rentenreform.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters sind in landesweit mehr als 80 Städten Demonstrationen angekündigt, auch in der Hauptstadt Moskau. Dazu aufgerufen hat der Kremlkritiker Nawalny. Er selbst kann nicht an den Protesten teilnehmen, weil er zurzeit eine 30-tägige Haftstrafe wegen Verstoßes gegen das Demonstrationsrecht verbüßt. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation OVD-Info wurden im Vorfeld der heutigen Kundgebungen mehr als 50 weitere Personen festgenommen, darunter enge Vertraute Nawalnys.



Die Proteste gegen die Rentenreform fallen in Moskau mit der Wahl des Bürgermeisters zusammen. Die Bestätigung des kremltreuen Amtsinhabers Sobjanin gilt als sicher. Auch in anderen Städten und Kommunen Russlands wird heute gewählt.