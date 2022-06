Ukraine-Krieg

Russland will atomwaffenfähige Raketen an Belarus liefern

Russland will in den kommenden Monaten atomwaffenfähige Raketen an Belarus liefern, einen engen Verbündeten. Das teilte der russische Präsident Putin bei einem Treffen mit dem belarussischen Machthaber Lukaschenko in Sankt Petersburg mit. Man werde das Raketensystem "Iskander-M" liefern, das auch mit Atomsprengköpfen bestückt werden kann.

26.06.2022