Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat angekündigt, der Ukraine die Bedingungen für das Ende des Krieges mitzuteilen. (picture alliance / dpa / TASS / Alexander Shcherbak)

Außenminister Lawrow sprach laut der Staatsagentur Interfax von einem Dokument für ein dauerhaftes, globales und langfristiges Abkommen. Zunächst müsse aber der derzeit laufende Gefangenenaustausch abgeschlossen werden. Auch die Ukraine solle ein entsprechendes Dokument vorbereiten, wie es in den Gesprächen zwischen beiden Seiten in Istanbul vereinbart worden sei. Bislang sind pro Seite 390 Gefangene ausgetauscht worden, in den kommenden Tagen sollen es jeweils 1.000 werden.

Derweil griff Russland die Ukraine auch in dieser Nacht wieder an. Die Hauptstadt Kiew meldete eine kombinierte Attacke mit Raketen und Drohnen, bei der mindestens acht Menschen verletzt worden seien. Augenzeugen berichteten von einer Reihe von Explosionen.

