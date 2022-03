Russische Sportler mussten Peking kurz vor der Eröffnungsfeier wieder verlassen. (dpa/Dita Alangkara)

Die Veranstaltung soll vom 16. bis 21. März in Chanty-Mansijsk stattfinden. Die Athleten sollen sich wie in China in den Disziplinen Skilanglauf, Biathlon, Curling, Snowboard, Ski Alpin und Sledge-Eishockey messen. Die Wettbewerbe sollen nach Angaben der Behörden - so wörtlich - "unter der russischen Staatsflagge und zu den Klängen der russischen Nationalhymne" ausgetragen werden. Ob auch belarussische Sportler teilnehmen, blieb zunächst unklar. In Peking hätten 71 Sportlerinnen und Sportler des Russischen Paralympischen Komitees starten sollen.

