Russlands Präsident Putin will nun Söldner für sich kämpfen lassen. (picture alliance / AP / Alexei Nikolsky)

Wenn es Menschen gebe, die die Bevölkerung im Donbass unterstützen wollten, dann müsse man ihnen helfen, ins Kampfgebiet zu gelangen, sagte Putin bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats. Nach Angaben von Verteidigungsminister Schoigu haben sich allein aus dem Nahen Osten mehr als 16.000 Menschen gemeldet, die in den selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ukraine an der Seite der Separatisten kämpfen wollten. Viele von ihnen hätten in der Vergangenheit auf der Seite Russlands gegen die Terrormiliz IS gekämpft.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.