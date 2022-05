Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa)

In einer Videoansprache sagte Selenskyj, Moskau gehe es darum, so viele Menschen in der Ukraine zu töten und so viel Infrastruktur zu zerstören wie möglich. Er sprach von tausenden Angriffen mit Raketen und Kampfflugzeugen, bei denen vor allem zivile Ziele getroffen worden seien.

Selenskyj betonte, sein Land brauche mehr Unterstützung. Priorität hätten Waffen und Munition. US-Verteidigungsminister Austin machte nach einer Videokonferenz deutlich, dass rund 20 Staaten zu zusätzlichen Lieferungen bereit seien.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.