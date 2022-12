Export-Beschränkung

Ein russischer Öltanker fährt auf der Wolga. (IMAGO / Westend61)

Das geht aus einem Dekret hervor, dass der russische Präsident Putin unterzeichnete und das am 1. Februar in Kraft treten soll. Der Kreml hatte bereits angekündigt, die Öllieferungen einzustellen, sollte die Preisgrenze beschlossen werden. Anfang des Monats hatten sich die Europäische Union, die G7-Staaten sowie Australien und Norwegen darauf verständigt, einen Maximalpreis für russisches Öl einzuführen, das über den Seeweg transportiert wird. Er beträgt 60 US-Dollar pro Barrel. Die Länder reagierten damit auf Russlands anhaltende Bemühungen, durch Ölexporte Geld zur Finanzierung des Kriegs in der Ukraine einzunehmen.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.