Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder im Mai 2018 bei der Amtseinführung des russischen Präsidenten Wladimir Putin. (imago/ITAR-TASS/ Sergei Savostyanov)

Das habe Präsident Putin ihm gegenüber deutlich gemacht, sagte Schröder in einem Interview mit dem Stern und bestätigte zugleich, dass er in der vergangenen Woche in Moskau mit Putin gesprochen hat. Das Abkommen der Kriegsparteien zu den Getreide-Exporten sei ein erster Erfolg, den man vielleicht langsam zu einem Waffenstillstand ausbauen könne, so Schröder weiter.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.