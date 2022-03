Russland will nicht mehr länger Mitglied im Europarat sein. (dpa / Vladimir Fedorenko)

Das meldet die russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf das Außenministerium in Moskau. Der Kreml wirft der NATO und den EU-Staaten demnach vor, den Sinn des Europarats auszuhöhlen. Derzeit gehören der 1949 gegründeten Organisation 47 Länder an, darunter auch Russland und die Ukraine. Russland wurde jedoch wegen des Angriffskriegs in der Ukraine suspendiert.

Außerdem hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der zum Europarat gehört, eine einstweilige Anordnung zum Schutz von Zivilisten gegen Russland erlassen.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.