Nach Scheinreferenden

Nach den Scheinreferenden will Russland die Annexion der vier besetzen Gebiete in der Ukraine bereits morgen vollziehen. (IMAGO / SNA / IMAGO / RIA Novosti)

Die in der Ukraine von Russland eingesetzten Behörden hatten zuvor eine Zustimmung von bis zu 99 Prozent der Wähler zu einer Annexion gemeldet. Die Abstimmungen werden von kaum einem Land anerkannt, weil sie unter Verletzung ukrainischer und internationaler Gesetze, ohne demokratische Mindeststandards und teilweise offenbar unter Zwang abgehalten wurden. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von einer Farce.

Nach Angaben von Peskow sollen die Abkommen über die Aufnahme der vier Gebiete in die Russische Föderation bei einer Zeremonie im Kreml unterzeichnet werden. Dies werde in Anwesenheit von Präsident Putin geschehen, hieß es weiter. Zugleich betonte der Kremlsprecher, dass es sich dabei noch nicht um die Ansprache Putins vor der Föderationsversammlung handele, also den beiden Kammern des russischen Parlaments. Diese solle erst später stattfinden. Die beiden Kammern haben bereits angekündigt, am Montag und am Dienstag über die Annexionen zu entscheiden.

Ukrainische Rückeroberungsversuche wären aus Sicht von Moskau dann Angriff auf Russland

Zum Abschluss der Scheinreferenden in den russisch besetzten Gebieten hatte die Regierung in Moskau erneut mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Medwedew, erklärte, sein Land habe das Recht, sich im Zweifel mit Atomwaffen zu verteidigen. Dies sei sicher kein Bluff. Ähnlich hatte sich vor einigen Tagen auch Präsident Putin geäußert. Mit der vollzogenen Annexion der vier Regionen wäre die ukrainische Offensive zur weiteren Rückeroberung ihrer Gebiete in den Augen Moskaus ein Angriff auf Russland.

2014 hatte Russland bereits die Schwarzmeer-Halbinsel Krim annektiert. Zusammen mit den vier Gebieten, die morgen annektiert werden sollen, stünden dann knapp 20 Prozent des ukrainischen Territoriums unter russischer Kontrolle.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.