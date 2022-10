Nach Angaben der pro-russischen Behörden sollen 50.000 bis 60.000 Menschen an das Ostufer des Flusses Dnipro oder nach Russland gebracht werden. Die Evakuierung werde voraussichtlich etwa sechs Tage dauern. Offenbar wird in Kürze mit einer ukrainischen Offensive zur Befreiung der Stadt gerechnet. Die gegnerische Armee habe bereits zehntausende Soldaten in der Nähe zusammengezogen, hieß es. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Regierung in Kiew hat sich bisher nicht dazu geäußert.

Cherson war die erste größere ukrainische Stadt, die nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges von russischen Streitkräften eingenommen worden war. Seit einigen Wochen ist die Region Ziel einer Gegenoffensive der ukrainischen Armee, die immer weiter vorrücken konnte.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.