Red Square St Basil s Cathedral Lenin s Tomb and walls of the Kremlin UNESCO World Heritage Site (imago images / robertharding)

Das teilte der Sprecher der Bundesregierung, Hebestreit, am Abend in Berlin mit. Der Beschluss wurde demnach von den USA, Frankreich, Kanada, Italien, Großbritannien, der EU-Kommission und Deutschland getroffen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, diese und andere Maßnahmen würden den russischen Präsidenten Putin daran hindern, seinen Krieg zu finanzieren. Die Bundesregierung hatte in den zurückliegenden Tagen zögerlich auf Forderungen nach einem Ausschluss Russlands aus dem Swift-System reagiert.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.