FIFA-Kongress 2022 in Doha.

Auf dem FIFA-Kongress in Doha wurden stattdessen nur die bestehenden Suspendierungen der Verbände von Pakistan, Simbabwe und Kenia verlängert. Über einen Ausschluss Russlands, das vor Ort mit einer Delegation vertreten war, gab es keine Abstimmung. Auch die russische Flagge wurde mit denen anderer Nationen normal gehisst.

FIFA-Präsident Infantino rief in seiner Rede zu Frieden und Dialog auf und mahnte die Verbände, Kriege und Konflikte zu beenden. Er glaube an die Kraft des Fußballs, Menschen zusammenzubringen. Russische Mannschaften dürfen an Turnieren jedoch weiterhin nicht teilnehmen.

