Außenminister Lawrow spricht vor Abgeordneten der Duma. (Russian Foreign Ministry/ITAR-TASS)

Wenn dies so weitergehe, werde Moskau Vergeltungsmaßnahmen ergreifen, sagte Lawrow vor Abgeordneten der Duma. US-Präsident Biden hatte Russland zuletzt erneut davor gewarnt, in die Ukraine einzumarschieren. Eine Invasion werde drastische Konsequenzen haben, sagte Biden in Washington. Zudem drohte er mit weiteren Sanktionen, die sich auch persönlich gegen Präsident Putin richten könnten.

In Paris beraten Vertreter Frankreichs und Deutschlands sowie Russlands und der Ukraine über die Lage. Das Treffen im sogenannten Normandie-Format findet auf Beraterebene im Elysée-Palast statt. Unterdessen gab Bundesverteidigungsministerin Lambrecht bekannt, dass Deutschland der ukrainischen Armee 5.000 Schutzhelme liefern wird. Die SPD-Politikerin betonte, dies sei ein deutliches Signal der Unterstützung. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Melnyk, sprach dagegen von einer rein symbolischen Geste.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.