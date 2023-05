Das Bild stammt angeblich aus einer Überwachungskamera. Das Foto zeigt Flammen und Rauch über der Kuppel des Kreml. (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / Kremlin Red Square CCTV)

Kreml-Sprecher Peskow sagte in Moskau, Entscheidungen über derartige Angriffe würden nicht in Kiew, sondern in Washington getroffen. Russland wisse, dass die Vereinigten Staaten die Ziele auswählten und die Ukraine nur das umsetze, was die US-Regierung verlange. Beweise für seine Anschuldigungen legte Peskow nicht vor. Die ukrainische Führung hatte die Vorwürfe zuvor entschieden zurückgewiesen.

EU-Außenebauftragter befürchtet weitere Eskalation

Der EU-Außenbeuftrage Borrell äußerte die Sorge, dass die Führung in Moskau den vermeintlichen Angriff als Rechtfertigung für weitere Attacken auf die Ukraine nutzen könnte. Er forderte Russland auf, eine weitere Eskalation des Krieges zu vermeiden.

Neben den Ereignissen in Moskau hatten sich in den vergangenen Tagen Angriffe auf russische Güterzüge und Treibstofflager gehäuft. Das russische Außenministerium sprach von einer beispiellosen Sabotagewelle durch ukrainische Kräfte.

