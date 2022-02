Russland wirft USA Säbelrasseln vor. (picture alliance / dpa / Nicolas Armer)

Kreml-Sprecher Peskow sagte, dies sei offensichtlich kein Schritt, der auf Deeskalation abziele. Leider verschärften die USA die Spannungen auf dem europäischen Kontinent weiter. Russlands Sorgen bezüglich einer möglichen Nato-Osterweiterung seien daher vollkommen gerechtfertigt. Das Pentagon hatte gestern angekündigt, Soldaten nach Polen und Deutschland zu schicken sowie Kräfte von Bayern nach Rumänien zu verlegen. Nato-Generalsekretär Stoltenberg äußerte Besorgnis über die Entsendung russischer Militärangehöriger ins nördlich der Ukraine gelegene Belarus. Man gehe von 30.000 Soldaten aus, sagte er in Brüssel.

Unterdessen laufen weitere diplomatische Bemühungen zur Entschärfung der Krise. Der türkische Präsident Erdogan bot sich bei einem Besuch in der Ukraine als Vermittler an. Er bot die Türkei als möglichen Ort für ein Gipfeltreffen zwischen Kiew und Moskau an. Für Dienstag ist nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" ein Treffen von Bundeskanzler Scholz mit dem französischen Präsidenten Macron und dem polnischen Staatschef Duda in Berlin angesetzt. Scholz hatte zudem angekündigt, nach seinem USA-Besuch schon bald mit dem russischen Präsidenten Putin zusammenzutreffen.

