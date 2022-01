Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten Putin, sieht "Hysterie" bei USA und NATO. (dpa/Alexei Nikolsky)

Peskow sagte weiter, nicht Russland sei der Ursprung der Spannungen, sondern die Informationskampagne und Hysterie der USA und der NATO. Er bezog sich dabei auch auf Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine und auf den Abzug von Botschaftsmitarbeitern in Kiew, wie ihn die USA und Großbritannien angekündigt haben.

Stoltenberg: "Östlichen Teil der Allianz stärken"

Die NATO plant, zusätzliche Truppen in Osteuropa zu stationieren. Mehrere Mitgliedsstaaten hätten in den vergangenen Tagen die Bereitschaft zu einer Truppenverstärkung signalisiert, heißt es in einer Mitteilung des Verteidigungsbündnisses . Frankreich etwa sei bereit, Soldaten unter NATO-Aufsicht nach Rumänien zu schicken, die Niederlande würden Kampfflugzeuge nach Bulgarien entsenden und die Vereinigten Staaten zögen in Erwägung, ihre Präsenz in Osteuropa zu erhöhen.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg begrüßte das. Die NATO werde alle Bündnispartner schützen und dazu den östlichen Teil der Allianz stärken.

In einer ersten Reaktion Russlands dazu hieß es, man werde im Fall einer Truppenaufstockung - Zitat - "angemessen" reagieren.

USA sehen Kriegsgefahr

Derzeit beraten die EU-Außenminister in Brüssel zur Lage in der Ukraine. Der EU-Außenbeauftragte Borrell machte kurz vor dem Treffen klar, dass die EU - anders als die USA - die Familien des diplomatischen Personals vorerst nicht aus der Ukraine abziehen will. Solange die diplomatischen Gespräche mit Moskau andauerten, gebe es keinen Grund zur Dramatisierung. Er setze auf das Gespräch mit US-Außenminister Blinken, der der Konferenz digital zugeschaltet ist.

Die Regierung in Kiew kritisierte das amerikanische Vorgehen als verfrüht. Das Auswärtige Amt in Berlin hatte zuletzt erklärt, das Personal der deutschen Botschaft werde nicht reduziert. Unterdessen meldete die BBC, Großbritannien habe bereits damit begonnen, Botschaftspersonal abzuziehen.

"Schikanierung, Misshandlung, Erpressung"

Das US-Außenministerium hatte Familienmitglieder der Botschafts-Mitarbeiter in Kiew angewiesen, die Ukraine zu verlassen. Außerdem könnten Botschafts-Angehörige, deren Verbleib nicht unbedingt notwendig sei, ebenfalls ausreisen, hieß es. Angesichts der Gefahr eines russischen Militäreinsatzes sollten dies auch alle anderen amerikanischen Staatsbürger im Land erwägen.

Das State Departement rief außerdem dazu auf, wegen der Spannungen an der Grenze zur Ukraine nicht nach Russland zu reisen. Es bestehe die Gefahr der Schikanierung, Misshandlung und Erpressung, unter anderem durch die willkürliche Anwendung von Gesetzen seitens der russischen Polizei.

US-Außenminister Blinken sagte, Russland wolle die Ukraine destabilisieren, um die Regierung zu stürzen. Auch das britische Außenministerium erklärte, vieles deute darauf hin, dass Moskau versuche, eine pro-russische Führung in Kiew zu etablieren.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.