Wirtschaftsminister Altmaier bezweifelt, dass Sanktionen gegen Russland nach dem Giftgasanschlag gegen Kreml-Kritiker Nawalny Wirkung zeigen.

Er kenne keinen Fall, in dem ein Land durch solche Maßnahmen zu einer Verhaltensänderung bewegt worden sei, sagte der CDU-Politiker im ARD-Fernsehen. Sanktionen führten eher zu einer Verhärtung der Politik. Altmaier verurteilte aber zugleich die Vergiftung Nawalnys als einen - Zitat - feigen Mordanschlag an einem russischen Bürger in Russland. Wenn dieser nicht aufgeklärt werde, müssten sich der Westen und die EU mit einer Antwort befassen. In Deutschland wird als mögliche Konsequenz diskutiert, ob man aus dem Pipeline-Projekt Nord Stream 2 aussteigen soll.