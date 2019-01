Zwei Tage nach der Gasexplosion in einem Plattenbau in Russland ist die Zahl der Toten auf mindestens 31 gestiegen.

Die Rettungskräfte hätten weitere Leichen aus den Trümmern des teilweise eingestürzten Gebäudes in Magnitogorsk geborgen, teilte das Katastrophenschutzministerium mit. Bei Temperaturen von minus 27 Grad werde weiter nach Vermissten gesucht.



Nach Angaben russischer Ermittler wurden keine Spuren gefunden, die auf einen Sprengstoffanschlag hindeuten könnten. In sozialen Netzwerken hatte es Terror-Gerüchte gegeben, nachdem ebenfalls in Magnitogorsk bei der Explosion eines Kleinbusses drei Menschen ums Leben gekommen waren. Nach Angaben örtlicher Behörden handelte es sich auch in diesem Fall um eine Gasexplosion.