Tausende Menschen haben in Russland an den vor fünf Jahren ermordeten Kreml-Kritiker Nemzow erinnert.

Begleitet von einem massiven Polizeiaufgebot versammelten sich allein in Moskau mehr als 10.000 Demonstranten. Viele trugen Transparente mit Nemzows Foto. Es gab eine Schweigeminute. Die Demonstranten forderten, die Drahtzieher des Verbrechens zu ermitteln. Zugleich nutzten sie die Kundgebung, um gegen die angekündigte Reform der Verfassung zu protestieren. Auch in St. Petersburg, Nischni Nowgorod, Jekaterinburg, Irkutsk und weiteren Städten gab es Gedenkmärsche.



Nemzow war am 27. Februar 2015 in der Nähe des Kreml erschossen worden. Fünf Männer wurden zwei Jahre später zu Gefängnisstrafen verurteilt. Die Familie und Anhänger Nemzows werfen den russischen Behörden jedoch vor, die Drahtzieher nicht zur Rechenschaft gezogen zu haben.