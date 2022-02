Bundesaußenministerin Baerbock, besucht das Flüchtlingslager Talibeh des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge. (dpa/Fabian Sommer)

Auf militärischer Ebene gebe es keine Anzeichen für Deeskalation, sagte Baerbock im Gespräch mit dem jordanischen Außenminister al-Safadi in Amman. Der russische Truppenaufbau gehe weiter. Deswegen bereite man sich intensiv auf alle Szenarien vor. Zugleich arbeite man aber auch mit allen Mitteln am Dialog, um am Verhandlungstisch zu bleiben. Deshalb reise Bundeskanzler Scholz an diesem Montag in die ukrainische Hauptstadt Kiew und im direkten Anschluss nach Moskau.

Baerbock hatte am Vormittag eine Flüchtlingssiedlung in der Nähe von Amman besucht und weitere finanzielle Hilfen angemahnt. Dabei verwies sie auf die Corona-Pandemie. Schon in Deutschland gebe es Probleme mit dem digitalen Lernen, in Jordanien funktioniere das gar nicht, sagte sie. Deshalb sei wichtig, dass man die internationale Hilfe weiter ausweite.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.