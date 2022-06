In der ostukrainischen Industriestadt Sjewjerodonezk ist vieles zerstört. (dpa-news/AP/Oleksandr Ratushniak)

Die Invasoren versuchten, aus neun Richtungen gleichzeitig anzugreifen, sagte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Saluschnyj. Sie setzten dabei Flugzeuge, Panzerfäuste und Artillerie ein.

In der seit Wochen belagerten ostukrainischen Stadt Sjewjerodonezk ist nach russischen Angaben erneut der Versuch gescheitert, Zivilisten aus einer Chemiefabrik zu bringen. Zuvor war ein für zwölf Stunden offener humanitärer Korridor angekündigt worden, über den die Zivilisten Sjewjerodonezk in Richtung der von pro-russischen Separatisten kontrollierten Region Luhansk verlassen sollten. Nach ukrainischen Angaben suchen derzeit hunderte Zivilisten Schutz in dem Chemiewerk. Die Fabrik werde ständig bombardiert.

