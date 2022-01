Russland ist der Meinung, dass die Treffen mit den USA und der Nato in dieser Woche erfolglos waren. (Denis Balibouse/KEYSTONE REUTERS)

Die ranghohen Treffen diese Woche seien erfolglos gewesen, es bestehe Uneinigkeit in fundamentalen Fragen, sagte der Sprecher des Präsidialamts in Moskau, Peskow. So könne die Nato Russland nicht diktieren, wo seine Truppen innerhalb der Landesgrenzen stationiert sein sollten.

Am Montag hatten Spitzenvertreter beider Länder in Genf über den Ukraine-Konflikt beraten. Gestern hatte der Nato-Russland-Rat zum ersten Mal seit gut zwei Jahren in Brüssel getagt. Peskow erklärte dazu, es seien durchaus "positive Nuancen" zu erkennen gewesen. Es gehe der Regierung in Moskau aber nicht um Nuancen, sondern um konkrete Ergebnisse. Grundsätzlich sollen die Gespräche fortgesetzt werden. In welchem Format und auf welcher Ebene dies geschehen soll, ist noch unklar.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.