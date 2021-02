In Russland steht der Kremlgegner Nawalny heute gleich zweimal vor Gericht.

Am Vormittag will die Justiz über eine Beschwerde Nawalnys gegen das kürzlich gegen ihn verhängte Urteil entscheiden. Der Oppositionspolitiker war Anfang Februar zu dreieinhalb Jahren Straflager verurteilt worden, weil er gegen Bewährungsauflagen aus einem früheren Verfahren verstoßen haben soll. Zu dieser Zeit erholte sich Nawalny in Deutschland von einem Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok.



Am Nachmittag soll ebenfalls in Moskau ein Prozess wegen Beleidigung eines Weltkriegsveteranen fortgesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.