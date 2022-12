Der russische Außenminister Sergej Lawrow (IMAGO / SNA / IMAGO / Sergey Guneev)

Man werde die "Friedensformel" der Führung in Kiew nicht als Verhandlungsgrundlage akzeptieren, sagte er nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur RIA. Zudem glaube er, dass Präsident Selenskyj immer noch nicht zu echten Friedensgesprächen bereit sei. Die Idee, Russland mit westlicher Hilfe aus der Ostukraine und von der Krim zu vertreiben, bleibe "eine Illusion", so Lawrow.

Der ukrainische Außenminister Kuleba hatte erklärt, seine Regierung strebe bis Ende Februar eine Konferenz an, um Wege zum Frieden zu suchen. Nach Möglichkeit solle das Gipfeltreffen in der UNO-Zentrale in New York stattfinden. Selenskyj hatte vor gut zwei Wochen einen Friedensgipfel in Aussicht gestellt. Ziel muss demnach unter anderem die Wiederherstellung der territorialen Integrität, der Abzug der russischen Truppen und Sicherheitsgarantien für die Ukraine sein.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.