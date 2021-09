Russland hat bestätigt, dass Mali bei einem privaten russischen Militärunternehmen Unterstützung beim Kampf gegen Aufständische angefragt hat.

Außenminister Lawrow sagte am Rande der UNO-Vollversammlung in New York, die Führung des westafrikanischen Landes habe sich an die Firma gewandt, weil Frankreich seinen dortigen Militäreinsatz offenbar zurückfahren wolle. Die Regierung in Moskau sei aber nicht in etwaige Vereinbarungen eingebunden. Um welches Unternehmen es sich handelt, sagte Lawrow nicht. Zuletzt hatten Berichte für Aufsehen gesorgt, die malische Militärführung wolle eine Kooperation mit der umstrittenen russischen Söldnerfirma "Wagner" unterzeichnen. Frankreich und Deutschland stellten daraufhin ihre Engagement im Rahmen der UNO- und EU-Missionen infrage.



"Wagner" werden unter anderem Folterung und Ermordung von Zivilisten vorgeworfen. Die Firma soll enge Beziehungen zur russischen Regierung haben, was Moskau jedoch bestreitet.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.