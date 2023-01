Russlands Außenminister Lawrow in Südafrika. (Uncredited / Russian Foreign Minis / Uncredited)

In der Hauptstadt Pretoria berät er mit seiner Amtskollegin Pandor. Es ist Lawrows erster Besuch an der Südspitze Afrikas seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Regierung von Präsident Ramaphosa sieht sich als weitgehend neutral an und möchte in dem Krieg vermitteln.

An der Ostküste Südafrikas sind für Februar gemeinsame Militärübungen der südafrikanischen, russischen und chinesischen Marine geplant. Die Übung fällt auf den 24. Februar, den Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine.

