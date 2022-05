Das Logo der UEFA an der Verbandszentrale in Nyon (imago/Pius Koller)

Wie der Europäische Fußball-Verband UEFA mitteilte, wurden die Bewerbungen für unzulässig erklärt. Begründet wurde dies damit, dass Kandidaten unter anderem sicherstellen müssten, die UEFA, andere Bewerber, das Bewerbungsverfahren oder den europäischen Fußball durch ihr Verhalten nicht in Verruf zu bringen.

Die UEFA und der Weltverband FIFA hatten National- und Club-Mannschaften aus Russland wegen des Angriffskrieges in der Ukraine von allen Wettbewerben ausgeschlossen. In dem jüngsten Beschluss wurde zudem festgelegt, dass die russische Männer-Auswahl nicht an der Nations League teilnehmen darf. Die Frauen-Nationalmannschaft wurde von der EM im Juli in England ausgeschlossen. Sie wird durch Portugal ersetzt.

