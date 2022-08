Einwohner vor einem zerstörten Haus in der Region Donezk - Archivbild (ANATOLII STEPANOV / AFP)

Auf einem Militärforum vor internationalen Gästen in der Nähe von Moskau sagte Putin, die russische Armee erfülle in den Volksrepubliken Donezk und Luhansk ihre Aufgaben. Der Boden des Donbass, so der Kreml-Chef, müsse Schritt für Schritt von ukrainischen Nationalisten befreit werden.

Aus der Ostukraine werden wieder schwere Kämpfe gemeldet. Nach Angaben des Generalstabs in Kiew sollen die russischen Angreifer mehrere Städte und Dörfer in der Region Donezk mit Artillerie und Raketen beschossen haben. Mindestens drei Zivilisten seien getötet und viele verletzt worden. Das russische Verteidigungsministerium gab an, drei ukrainische Flugzeuge abgeschossen zu haben. Im Süden der Ukraine bleibt die Lage rund um das Atomkraftwerk Saporischschja gefährlich. Von ukrainischer Seite hieß es, die russische Armee beschieße die Infrastruktur, die den sicheren Betrieb des Kraftwerks sicherstelle. Eine Entmilitarisierung des Gebiets um die Atomanlage lehnte Russland ab.

Die Informationen aus den Kriegsgebieten können nicht überprüft werden.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.