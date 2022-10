Russlands Präsident Putin unterzeichnet die Annexions-Verträge. (IMAGO / SNA / IMAGO / Dmitry Astakhov)

Zuvor hatten bereits beide Kammern des Parlaments dem Gesetz zugestimmt. International erkennen die meisten Länder weder die Annexion noch die Scheinreferenden an weder die Annexion noch die Scheinreferenden an, bei denen sich ein Großteil der Bevölkerung in den betroffenen ukrainischen Regionen für den Beitritt zu Russland ausgesprochen haben soll. Der Kreml sieht die Gebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson nun offiziell als zu Russland gehörende Territorien an.

Unterdessen räumte das russische Verteidigungsministerium ein, dass die eigenen Streitkräfte in den Regionen Cherson und Charkiw Gebietsverluste hätten hinnehmen müssen. Der ukrainische Präsident Selenskyj bestätigte die Angaben. Man habe etliche Ortschaften in allen vier von Russland annektierten Regionen zurückerobert.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.