Auch ein Gespräch zwischen Putin und dem französischen Staatschef Macron ist geplant. Russland hat nach westlichen Angaben mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Als Reaktion kündigten die USA am Abend an, 3.000 weitere Soldaten ins Nato-Partnerland Polen zu entsenden. Zuvor hatte Präsident Biden mit den transatlantischen Verbündeten über Maßnahmen im Falle einer russischen Invasion in die Ukraine beraten. Der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, Sullivan, erklärte, die russischen Streitkräfte wären militärisch in der Lage, innerhalb weniger Tage das Land anzugreifen. Der Kreml wies die Anschuldigungen zurück und warf dem Westen Desinformation vor. Mehrere Länder forderten ihre Staatsbürger inzwischen auf, die Ukraine zu verlassen.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.