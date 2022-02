Russlands Verteidigungsminister: Abschreckungswaffen sind alarmbereit (Russian Defense Ministry Press/AP/dpa)

Dies geht aus einer Mitteilung des Ministeriums an den Präsidenten hervor. Darin nennt Verteidigungminister Schoigu konkret die "strategischen Raketentruppen, die Nord- und die Pazifik-Flotte sowie die Fernfliegerkräfte". Putin hatte den Schritt gestern angekündigt und dies mit aggressiven Äußerungen von Seiten der Nato begründet. Der Begriff "Abschreckungswaffen" umfasst auch die russischen Atomwaffen.

Die Kämpfe in der Ukraine dauern unterdessen an. Russische Truppen eroberten nach Angaben aus Moskau zwei Städte im Südosten der Ukraine. Um die Hauptstadt Kiew gibt es Gefechte. Ein Berater des ukrainischen Innenministeriums erklärte, bei Raketeneinschlägen auf die Stadt Charkiw seien am Morgen Dutzende von Menschen getötet und Hunderte verwundet worden. Nach Angaben Selenskyjs wurden seit dem Einmarsch bislang 4.500 russische Soldaten getötet.

Die UNO bestätigte mehr als hundert getötete Zivilisten in der Ukraine. Die Zahl der Opfer könnte aber deutlich höher sein, sagte Menschenrechtskommissarin Bachelet. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen sind mehr als 500.000 Menschen aus der Ukraine in Nachbarländer geflohen.

28.02.2022