Ein Foto des russischen Verteidigungsministeriums zeigt Minister Schoigu in einem Militärflugzeug (Archivbild) (IMAGO / SNA)

Das Verteidigungsministerium in Moskau veröffentlichte am Abend ein Video, das zeigt, wie der Minister an einem Flughafen in der Hauptstadt Pjöngjang von einer nordkoreanischen Delegation begrüßt wird. Weiter hieß es, der Besuch werde zur Stärkung der beiderseitigen Militärbeziehungen beitragen. Offizieller Anlass von Schoigus Reise ist der morgige 70. Jahrestag des Endes des Koreakriegs. Das Land wird seither von der Kim-Dynastie diktatorisch geführt.

Das Regime in Pjöngjang ist auch wegen seines Raketen- und Nuklearprogramms international weitgehend isoliert, pflegt aber Beziehungen zu den Veto-Mächten im UNO-Sicherheitsrat China und Russland.

