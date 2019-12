Moskau hat der Nato ein zunehmend antirussisches Vorgehen vorgeworfen.

Das westliche Bündnis habe seine Luftaufklärung an den Grenzen Russlands in diesem Jahr im Vergleich zu 2018 um ein Drittel erhöht, sagte Verteidigungsminister Schoigu in Moskau. Auch die Seeaufklärung habe um 24 Prozent zugenommen. Jedes Jahr unternehme die Nato in Europa 40 große Manöver mit einer klaren antirussischen Ausrichtung. Schoigu erklärte zudem, dass Moskaus Ausgaben für die Verteidigung unverändert geblieben seien, anders als in den USA. Dort habe der Verteidigungsetat für 2020 den Rekord von mehr 700 Milliarden US-Dollar erreicht. - Unlängst hatte Nato-Generalsekretär Stoltenberg Gesprächsbereitschaft mit Russland signalisiert.