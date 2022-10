Energiekrise

BDI-Chef Russwurm hat die Erwartungen an die Gaspreisbremse gedämpft. (IMAGO/McPHOTO)

Keine Preisbremse könne den Weltmarkt aushebeln. Russwurm ist stellvertretender Vorsitzender der Expertenkommission, die Vorschläge für einen Gaspreisdeckel ausarbeitet und diese voraussichtlich Anfang der Woche präsentieren wird.

Die Kommissionsvorsitzende - die Ökonomin Grimm - hatte zuletzt ins Gespräch gebracht, die Preisbremse als Einmalzahlung zu gestalten, um den Anreiz zum Energiesparen zu erhalten. Auch Russwurm betonte, die Verbraucherinnen und Verbraucher müssten trotz der Gaspreisbremse Energie sparen. Daran führe kein Weg vorbei.

Auch Verdi-Chef Werneke ist Mitglied der Expertenkommission. Er forderte in der "Rheinischen Post", die Subventionierung der Gaspreise nicht zu niedrig anzusetzen. Er betonte, Bewohner alter Häuser könnten in diesem Winter nicht regelmäßig mehr als 20 Prozent des Verbrauchs einsparen.

Scheer (SPD): Es werde an gemeinsamer europäischer Lösung gearbeitet

Die energiepolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Scheer, wies Kritik europäischer Länder am Vorgehen Deutschlands zur Gaspreisbremse zurück. Es werde an einer gemeinsamen europäischen Lösung gearbeitet, und zwar auch mit Deutschland, sagte Scheer im Deutschlandfunk. Angesichts der akuten Lage könne man aber nicht warten, bis es eine solche Lösung gebe. Scheer plädierte für eine Kombination beider Strategien. So könne man erst auf nationaler Ebene politische Instrumente finden, um die Preise im Zaum zu halten. Später könnten etwa auch gemeinsame Gaseinkäufe der Europäischen Union ein Mittel sein.

Deutschland ist wegen seines Entlastungspakets zur Abfederung der hohen Energiepreise in die Kritik geraten. Polen etwa sprach beim EU-Gipfel von "deutschem Egoismus", andere Regierungschefs warnten vor einer Verzerrung des gemeinsamen Marktes. Die EU-Kommission will in den kommenden Wochen eigene Vorschläge präsentieren, wie eine gemeinsame Reaktion gegen steigende Gaspreise aussehen könnte.

