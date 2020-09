Nur wenige Stunden nach dem Tod der Richterin am Obersten Gerichtshof der USA, Bader Ginsburg, hat die Debatte um die Nachbesetzung ihres Postens bereits begonnen. Die Personalie birgt einigen Zündstoff, der dem US-Wahlkampf eine neue Wendung geben könnte.

Schon vor einigen Wochen hatte US-Präsident Trump 40 Kandidaten benannt, die er für das Richteramt geeignet hält. Er ließ keinen Zweifel daran, dass er das Nachbesetzungsverfahren so bald als möglich in die Wege leiten möchte. Mit dem Tod Ginsburgs könnte dies noch vor der Präsidentenwahl am 3. November geschehen. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, McConnell, hat bereits erklärt, der Senat würde sich trotz der bevorstehenden Wahl einer Abstimmung über einen von Trump vorgeschlagenen Kandidaten nicht verweigern.



Demokraten wollen warten



Der demokratische Präsidentschaftskandidat Biden forderte hingegen, mit der Nominierung bis nach der Wahl zu warten. Dies war offenbar auch der Wunsch Ginsburgs. Einem Bericht des Sender NPR zufolge hatte sie kurz vor ihrem Tod ebenfalls die Hoffnung geäußert, dass ihr Nachfolger erst nach der Wahl bestimmt werde. Dementsprechend habe sie ihrer Enkelin Clara Spera ihren letzten Willen diktiert: „Mein sehnlichster Wunsch ist, dass ich nicht ersetzt werde, bevor ein neuer Präsident im Amt ist."



Die einflussreiche US-Verfassungsrichterin starb am Freitag im Alter von 87 Jahren an Krebs. Sie war 1993 vom damaligen US-Präsidenten Bill Clinton zur Richterin am Supreme Court ernannt worden und galt unter anderem wegen ihres Einsatzes für Frauenrechte im liberalen Spektrum der USA als äußerst beliebt.



Auch der frühere Präsident Obama hat sich den Forderungen angeschlossen, die Position der Richterin nicht in der aktuellen Amtszeit seines Nachfolgers Trump nach zu besetzen. Er erinnerte an die Situation im Wahljahr 2016. Die Republikaner hatten damals 250 Tage vor der Präsidentschaftswahl einen von Obama nominierten Kandidaten unter Verweis auf den unpassenden Zeitpunkt im Wahljahr blockiert.



Konservative Mehrheit der Richter ausbauen



Gemäß der Verfassung bestimmt der Präsident die Richter des Obersten Gerichtshofs der USA, doch der Senat muss dem Vorschlag zustimmen. In dem neunköpfigen Richterkollegium haben die konservativen Kräfte das Übergewicht, das bei einer Berufung eines konservativen Nachfolgers für Ginsburg nun weiter ausgebaut werden könnte. Trump hofft, dass unter anderem dann das Recht auf Abtreibung wieder eingeschränkt und Gesetze zum Umweltschutz gelockert werden könnten.



Mit der Debatte um die Nachbesetzung der Position von Ginsburg ist nun ein drittes großes Wahlkampfthema aufgekommen. Bislang ging es vornehmlich um die Bewältigung der Coronakrise und um die Wirtschaftslage des Landes. In beiden Bereichen konnte Trump bislang nicht punkten. Die Nominierung eines neuen konservativen Richters könnte als Zugeständnis an die Wählerschaft Trumps gewertet werden und ihm Aufschwung im Wahlkampf verschaffen.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.