Nach dem Tod der US-Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg hat Präsident Trump deutlich gemacht, dass er die Stelle am Obersten Gericht noch in seiner Amtszeit neu besetzen will.

Auf Twitter appellierte er an die Republikaner, schnell dafür zu sorgen. Die konservativen Kräfte haben in dem neunköpfigen Richterkollegium bereits eine Mehrheit, die bei Berufung eines konservativen Nachfolgers für die liberale Ginsburg weiter ausgebaut werden könnte. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Biden forderte Trump auf, mit der Nominierung eines Kandidaten bis nach der Wahl am 3. November zu warten. Ginsburg starb in der vergangenen Nacht an den Folgen einer Krebserkrankung. Sie wurde 87 Jahre alt.



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen würdigte die Verstorbene als Pionierin für Frauenrechte, Recht und Gesetz. Sie habe bewiesen, dass Frauen an alle Orte der Macht gehörten, an denen Entscheidungen getroffen würden, erklärte von der Leyen auf Twitter. Parlamentspräsident Sassoli bezeichnete Ginsburg als brillante und leidenschaftliche Verfechterin der Gerechtigkeit.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.