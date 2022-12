Niederlande

Rutte entschuldigt sich für Rolle der Niederlande in 250 Jahren Sklaverei

Der niederländische Premierminister Rutte hat sich offiziell für die Rolle seines Landes während der Sklaverei entschuldigt. In einer Rede vor einem geladenen Publikum im Nationalarchiv in Den Haag sagte Rutte, Sklaverei müsse in aller Deutlichkeit als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt werden.

19.12.2022