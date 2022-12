Niederlande

Der niederländischen Ministerpräsident Mark Rutte. (IMAGO/ANP)

In einer Rede vor einem geladenen Publikum im Nationalarchiv in Den Haag sagte Rutte, Sklaverei müsse in aller Deutlichkeit als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt werden. Seine Regierung werde einen Fonds für Initiativen einrichten, die dazu beitrügen, das Erbe der Sklaverei in den Niederlanden und ihren ehemaligen Kolonien zu bewältigen.

Die niederländische Regierung hatte zuvor ihr tiefes Bedauern über die historische Rolle des Landes in der Sklaverei zum Ausdruck gebracht, von einer formellen Entschuldigung aber abgesehen, da eine solche Erklärung die Gesellschaft polarisieren könnte. Eine Mehrheit im Parlament befürwortete jedoch eine Entschuldigung.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.