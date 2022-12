Der niederländischen Ministerpräsident Mark Rutte. (IMAGO/ANP)

Rutte sagte vor einem geladenen Publikum im Nationalarchiv in Den Haag, Sklaverei müsse in aller Deutlichkeit als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt werden. Seine Regierung werde einen Fonds für Initiativen einrichten, die dazu beitrügen, das Erbe der Sklaverei in den Niederlanden und ihren ehemaligen Kolonien zu bewältigen.

Die Niederlande zählten zu den bedeutendsten Kolonialmächten. Während des 16. und 17. Jahrhunderts ließen Sklavenhändler etwa 600.000 Menschen aus Afrika nach Südamerika und in die Karibik verschiffen. Vor 150 Jahren schafften die Niederlande den Sklavenhandel ab.

