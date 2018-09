Hacker haben die Internetseite des Energiekonzerns RWE zwischenzeitlich lahmgelegt.

Wie ein RWE-Sprecher mitteilte, erstatte das Unternehmen Anzeige gegen unbekannt. Die Seite war bis in die Nacht nicht oder nur schwer zu erreichen. - RWE steht seit Wochen in der Kritik, weil das Unternehmen den Hambacher Forst westlich von Köln für den Abbau von Braunkohle abholzen lassen will. Ob es einen Zusammenhang mit dem Hackerangriff gibt, ist unklar.