Der sogenannte RWE Tower, Zentrale des Energiekonzerns RWE, in Essen. (picture alliance / dpa / Marcel Kusch)

Das kündigte der neue Vorstandsvorsitzende Krebber bei einer Veranstaltung in Essen an. Es handele sich um das größte Investitionsprogramm in der 123-jährigen Geschichte des Konzerns. Die Ökostromkapazitäten würden dadurch auf rund 50 Gigawatt steigen.

Krebber, der die Führung des größten deutschen Stromerzeugers im Mai vom langjährigen Vorstandschef Schmitz übernommen hatte, erklärte, RWE werde im Jahr 2030 grüner, größer und werthaltiger sein. Auch das Wasserstoff-Geschäft werde ausgebaut.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.