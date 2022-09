Energiekrise

Lubmin. (Getty Images / Sean Gallup)

Die LNG-Pipeline wird in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern anlanden, wie Bundeswirtschaftsminister Habeck mitteilte. Der Anfang der 30 bis 40 Kilometer langen Pipline befindet sich demnach mitten auf der Ostsee. Schiffe könnten dann von hoher See aus Gas in die bestehende Infrastruktur einspeisen, führte der Grünen-Politiker aus. So habe man eine deutlich größere Möglichkeit, Gas nach Deutschland zu holen. Der Betrieb solle zur zweiten Hälfte des nächsten Jahres beginnen. Habeck unterstrich, dass so eine neue Infrastruktur "immer wasserstofffähig" gebaut werde. In Zukunft könne daher auch aus erneuerbaren Energiequellen produzierter Wasserstoff an Land gebracht werden.

In dem Industriehafen der Ostseestadt selbst soll eine privatwirtschaftlich betriebene Anlage errichtet werden. Der französische Energiekonzern "Total Energies" will sie später chartern. Anders als bei der Anlage des Bundes soll die Einspeisung in Lubmin selbst erfolgen. Laut ReGas beginnen die Bauarbeiten morgen. Ab ersten Dezember dieses Jahres soll der Betrieb starten.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.