Energiepolitik

Die Braunkohle aus dem Tagebau Garzweiler II wird momentan wieder verstärkt zur Stromerzeugung genutzt - doch nun will RWE 2030 endgültig den Abbau beenden. (picture alliance / Jochen Tack)

Der um acht Jahre vorgezogene Ausstieg ist Teil einer Verständigung des Essener Konzerns mit dem Bundeswirtschaftsministerium und dem zuständigen Landesministerium in Nordrhein-Westfalen, wie die Beteiligten mitteilten. Um die Energieversorgung sicherzustellen, sollen aber zwei RWE-Kraftwerke, die eigentlich Ende des Jahres abgeschaltet werden sollten, bis Ende März 2024 am Netz bleiben. Die Ampelparteien hatten in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, dass Deutschland bis spätestens 2038 aus der Kohle aussteigen soll, idealerweise sollte dies allerdings bereits bis 2030 gelingen.

Die nordrhein-westfälische Klimaschutzministerin Neubaur bezeichnete die Vereinbarung mit dem Energiekonzern RWE als großen Erfolg. Durch den von 2038 auf 2030 vorgezogenen Ausstieg würden 280 Millionen Tonnen CO2 unter der Erde bleiben.

Warum muss der symbolträchtige Ort Lützerath trotzdem weichen?

Die Grünen-Politikerin rechtfertigte den in ihrer Partei umstrittenen Abriss des bereits geräumten Dorfs Lützerath als "unvermeidbar". Erst kürzlich hatte dort der letzte Anrainer seinen Widerstand gegen die Pläne aufgegeben und seinen Bauernhof verkauft. Lützerath liegt im künftigen Abbaugebiet des Tagebaus Garzweiler-II. Bereits seit 2006 wurden die Anwohner umgesiedelt. Klimaaktivisten hatten argumentiert, dass die darunterliegende Kohle im Boden bleiben müsse, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen und damit die Erderwärmung einzudämmen. Lützerath erhielt in diesem Zuge immer größere Symbolkraft und wurde unter anderem von der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg besucht.

Auch wegen der politischen Bedeutung wurde geprüft, ob Lützerath beim Abbau ausgespart werden könnte. Nun sagte Neubaur, drei unabhängige Gutachten seien zu dem Schluss gekommen, dass in dem Tagebau "eine Landzunge oder Insellage der Siedlung Lützerath nicht zu rechtfertigen ist".

Neubaur betonte, sie wolle als Ministerin "das Bestmögliche für den Klimaschutz" rausholen. "Die Lage der Energieversorgungssicherheit durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine erfordert jetzt die notwendige Kohle unter Lützerath - das bedeutet, Lützerath muss bergbaulich in Anspruch genommen werden, also abgebaggert werden", so die Grünen-Politikerin. Auch RWE hatte erklärt, die Kohle unter dem Ort werde benötigt, um die Kraftwerke in der Energiekrise "mit hoher Auslastung" zu betreiben.

Anders als Lützerath sollen die ebenfalls im Einzugsbereich befindlichen Orte Keyenberg, Kuckum, Oberwestrich, Unterwestrich und Berverath sowie drei Höfe nun nicht mehr abgebaggert werden.

Wie wird die Entscheidung aufgenommen?

Mit der Vereinbarung zogen die Grünen-Minister Habeck und Neubaur Kritik aus den Reihen der Jugendorganisation der Partei auf sich. Der Bundessprecher der Grünen Jugend, Dzienus, sagte, das sei "eine Entscheidung gegen das Klima, die wir für falsch halten". Damit drohe die Bundesregierung ihre Klimaziele aus den Augen zu verlieren. Der Landessprecher der Grünen Jugend NRW, Sahin, sprach von einer "klimapolitisch fatalen Entscheidung". "Dass die Landesregierung hier den kurzfristigen Profitinteressen von RWE folgt, ist für uns unverständlich."

Die Grüne Jugend sowie mehrere Umweltorganisationen haben bereits Proteste angekündigt. "Wir werden das Dorf mit der gesamten Klimagerechtigkeitsbewegung schützen, das wird ähnlich wie im Hambacher Forst", sagte Christopher Laumanns von der Organisation "Alle Dörfer bleiben!". Das Waldgebiet am Rand des Braunkohletagebaus Hambach galt und gilt als Symbol der Auseinandersetzung zwischen Klimaschützern und der Kohlebranche.

Die FDP-Bundestagsfraktion sieht den Schritt kritisch. Fraktionsvize Köhler sagte der Deutschen Presse-Agentur, der in der Koalition nicht abgestimmte Vorschlag von Wirtschaftsminister Habeck zur Änderung des Kohleausstiegsgesetzes berge "erhebliche Risiken". Zugleich bekräftigte Köhler, die FDP-Fraktion stehe unverändert zu dem im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziel, den Kohleausstieg idealerweise bis 2030 zu vollziehen.

Die Unionsfraktion sprach von einem notwendigen Schritt, dem aber weitere folgen müssten. Kurzfristig müssten alle Möglichkeiten der Energieerzeugung genutzt werden, sagte der klima- und energiepolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Jung, der DPA. Es passe nicht zusammen, klimaschädliche Braunkohle bis 2024 zu reaktivieren und das Kernkraftwerk Emsland bei Lingen zum Jahresende abzuschalten.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.