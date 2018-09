Ein Zusammenschluss europäischer Gewerkschaften hat für den 28. September zu Streiks bei der Billigfluggesellschaft Ryanair in fünf europäischen Ländern aufgerufen.

Betroffen sind die Flugbegleiter der irischen Airline in Belgien, Italien, Spanien, Portugal und den Niederlanden. Das teilte die belgische Gewerkschaft CNE in Brüssel mit. Die Beschäftigten würde so lange ein Mal im Monat für 24 Stunden die Arbeit niederlegen, bis ihre Forderungen erfüllt seien. Dies könnte allerdings noch vermieden werden, wenn die Aktionäre des Billigfliegers am 20. September mit Änderungen der Arbeitsverträge einverstanden seien. Erst gestern hatten

Piloten und Flugbegleiter von Ryanair in Deutschland ihre Arbeit niedergelegt, um den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen zu erhöhen. Hintergrund des Arbeitskampfes sind die Gehälter und Arbeitsbedingungen bei Ryanair.