Die Vereinigung Cockpit hat die in Deutschland beschäftigten Piloten der Fluglinie Ryanair für den morgigen Freitag zum Streik aufgerufen.

Die Arbeitsniederlegung werde in der kommenden Nacht um 3 Uhr beginnen und 24 Stunden dauern, teilte die Gewerkschaft in Frankfurt am Main mit. Betroffen seien alle Flugzeuge, die in dieser Zeit abheben sollten. - Morgen wollen außerdem in mehreren Ländern die Flugbegleiter von Ryanair in den Ausstand treten. Die Gewerkschaft Verdi will heute Abend verkünden, ob sie auch die deutschen Flugbegleiter zur Arbeitsniederlegung aufruft. - Ryanair hat bisher für morgen 150 Flüge storniert. Die Beschäftigten des Billigfliegers fordern höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen.